Диагноз врачей неутешителен

Медицинское обследование в Дамаске показало, что у Асмы Асад рак груди. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на администрацию президента Сирийской Республики.

Медики обнаружили, что у Асмы злокачественная раковая опухоль молочной железы. Отмечается, что рак находится на первой стадии.

На опубликованной фотографии Башар Асад навещает свою супругу в палате одного из военных госпиталей Дамаска.

Асма и Башар Асады женаты 18 лет, у пары трое детей.