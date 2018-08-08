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У жены Асада нашли смертельную болезнь

Фото: GLOBAL LOOK press/Zhangnaijie
Диагноз врачей неутешителен

Медицинское обследование в Дамаске показало, что у Асмы Асад рак груди. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на администрацию президента Сирийской Республики.


Медики обнаружили, что у Асмы злокачественная раковая опухоль молочной железы. Отмечается, что рак находится на первой стадии.

На опубликованной фотографии Башар Асад навещает свою супругу в палате одного из военных госпиталей Дамаска.

Асма и Башар Асады женаты 18 лет, у пары трое детей. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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