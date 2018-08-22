Российский МИД напомнил Вашингтону, кто в САР на законных основаниях

С территории Сирии необходимо выйти всем иностранным военным, прибывшим ранее в эту страну без приглашения сирийского правительства. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об условиях сотрудничества Вашингтона с Москвой по САР.

Ранее в среду появилось интервью американца, в котором представитель Белого дома сообщил, что в Сирии США "держат" остающиеся там не добитые еще до конца террористы. Также он сказал, что Штаты подумают над форматами сотрудничества с другими странами в Арабской Республике, но с условием, что будут выведены иранские силы. Помимо этого, Болтон считает, что Россия "увязла" в сирийском конфликте.

"Должны быть выведены в конечном итоге все иностранные силы, которые там находятся без приглашения сирийского правительства", – сказал Лавров журналистам. Его слова приводит РИА "Новости".

Два дня назад российский министр огорошил общественность информацией о хождении в коридорах секретариата ООН секретной директивы, которая тайно запретила подразделениям организации участвовать в восстановлении сирийской экономики. Одобрение получено лишь на гумпомощь. Причем данный документ появился еще осенью 2017 года.

После заявления Лаврова представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик уведомил, что в организации начали проверку этой информации.

