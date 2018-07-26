Оппозиция намерена начать расследование за встречу канцлера с россиянами из черного списка

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главой МИД России Сергеем Лавровым вышла боком для немецкого руководства. Представителям местной оппозиции не понравилось, что переговоры не были анонсированы заранее. Как заявил представитель Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам внешней политики Биджан Джир-Сарай, такое молчание выглядит подозрительно, пишет Deutsche Welle.

Но еще большей критике подверглась Меркель за встречу с начальником Генштаба российской армии Валерием Герасимовым. Он прибыл в Берлин в составе российской делегации, несмотря на то что против него введены персональные санкции.

"Трудно поверить, что Германия отступила от установленных правил и позволила Герасимову въехать в страну, несмотря на то что ему запрещено пересекать границы Евросоюза из-за санкций, введенных в 2014 году после аннексии Крыма Россией", – возмущенно заявил представитель партийного альянса "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур.

По его словам, "зеленые" этого так не оставят: они намерены инициировать "парламентское расследование" по поводу переговоров Меркель с русскими.

Накануне стало известно, что глава МИД РФ Лавров и начальник Генштаба РФ Герасимов побывали во вторник, 24 июля, в Берлине, где обсудили с канцлером ФРГ Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом ситуацию в Сирии и на Украине.