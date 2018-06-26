Дома посижу: Меркель отказалась ехать в РФ

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Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась приезжать в Россию на матч чемпионата мира по футболу. Политик сослалась на свою занятость, однако пожелала немецким футболистам выйти из группы. Меркель настолько не уверена в спортсменах, что даже не стала говорить о финальном матче или завоевании трофея, хотя сборная считается главным фаворитом турнира.
"В связи с парламентской неделей я не смогу присутствовать на матче в Казани. Я надеюсь на выход германской сборной в одну восьмую финала", – цитирует ее РИА "Новости".
Отметим, что команда ФРГ в заключительном матче ЧМ встретится с Южной Кореей. Для выхода из группы им необходима победа или ничья. При этом Меркель часто посещала матчи сборной, однако в этот раз она предпочла не приезжать в Россию.
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