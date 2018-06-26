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Россиянка обогатилась на поражении нашей сборной

Фото: GLOBAL LOOK press/Bai Xueqi/
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Против бриллиантов на кону стоял автомобиль

Блестящие победы российских футболистов в первых двух матчах вскружили головы представительницам прекрасного пола. Певица Анна Калашникова решила, что матч с Уругваем также принесет нашей команде победу и заключила пари. Вызов приняла "Миссис Россия" Ксения Царицына.

Девушки поставили на кон самое дорогое, что у них было. Так, Калашникова заявила, что настолько верит русским футболистам, что готова даже пожертвовать своим Bentley за 20 млн рублей, пишет Womanhit.

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"Нашей сборной благоволит футбольный бог <…> Я уверена, что и Уругвай в этот понедельник мы сделаем. Я так верю в победу нашей сборной, что готова поставить на кон свой автомобиль", – отметила певица.

Дорогую машину подарил в прошлом году Анне ее молодой человек. Джипов этой модели и такого цвета в столице всего три.

Вызов не мог остаться без ответа. "Миссис Россия" Ксения Царицына, прославившаяся своей коллекцией бриллиантов, в ответ предложила одно из дорогих украшений.

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Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina)

"Я внимательно изучила историю игр сборной Уругвая и не уверена, что россиянам удастся разгромить их <…> мы или проиграем им, или сыграем вничью", – заявила красавица, отметив, что в последнее верит больше.

Напомним, кольцо, принадлежащее Ксении, в 70 карат стоимостью в 16 миллионов привело в восхищение не только у российскую, но и западную прессу. Подобное украшение было в коллекции Элизабет Тейлор. Правда, у королевы Голливуда оно было в два раза меньше.

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Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina)

В матче, состоявшемся в понедельник в Самаре, сборная Уругвая победила команду России со счетом 3:0. И теперь остается только гадать, выполнит ли Калашникова обещание и отдаст Царицыной дорогой автомобиль.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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