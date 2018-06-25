Свинья Борис был прав: Россия проиграла Уругваю

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Результат сегодняшней игры предсказали животные, и не ошиблись. Выдра Гарри и свинья Борис напророчили российской команде поражение.
Матч заключительного тура группового раунда прошел в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу Уругвая.
В городе еще перед началом игры царил небывалый ажиотаж. Как сообщалось ранее, болельщики едва не задавили друг друга на входе в фан-зону в центре города. Аншлаг наблюдался и на самом стадионе, где состоялся матч "Россия-Уругвай". "Самара Арена", который рассчитан на 45 тысяч человек, едва вместил всех фанатов.
На стадионе аншлаг!— Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.
Спасибо за поддержку! pic.twitter.com/rHoMia328M
Началась игра нерадостно для России – в первом тайме в ворота нашей сборной забили два мяча. Отличился Луис Суарес – он забил штрафной с 17 метров. Второй гол оформил Диего Лашальт.
Россияне не выдержали напряжения: после удара Лашальта одна из болельщиц потеряла сознание. ЧП случилось в фан-зоне Екатеринбурга. К счастью, все обошлось – медики оказали девушке помощь на месте, отмечает "Царьград".
25 июня 2018 г.
После второго гола ситуация на поле обострилась. Защитник Игорь Смольников заработал красную карточку и был удален.
Между тем в соцсетях поднялась волна возмущения – российские фанаты обозлились на сборную за плохую игру и два пропущенных мяча. Пользователи писали, что вот теперь "узнают" нашу команду.
Здравствуй, сборная России, я скучал.— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 25 июня 2018 г.
Смотрю в баре. Риторика вокруг:— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 25 июня 2018 г.
- Кривоногие.
- Только Саудитов обыгрывать могут.
- Никогда наши в футбол играть не научатся.
Где же те люди, которые после Египта кричали «красава!» и выходили на улицы? Или это они и есть?
Во втором тайме третий гол в наши ворота забил форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани.
С кем нам предстоит играть в 1/8, станет известно вечером.
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