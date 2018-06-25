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Свинья Борис был прав: Россия проиграла Уругваю

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
продолжениеСамую красивую болельщицу облили грязью
Нашу сборную обрекли на провал

Результат сегодняшней игры предсказали животные, и не ошиблись. Выдра Гарри и свинья Борис напророчили российской команде поражение.

Матч заключительного тура группового раунда прошел в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу Уругвая.

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В городе еще перед началом игры царил небывалый ажиотаж. Как сообщалось ранее, болельщики едва не задавили друг друга на входе в фан-зону в центре города. Аншлаг наблюдался и на самом стадионе, где состоялся матч "Россия-Уругвай". "Самара Арена", который рассчитан на 45 тысяч человек, едва вместил всех фанатов.

Началась игра нерадостно для России – в первом тайме в ворота нашей сборной забили два мяча. Отличился Луис Суарес  – он забил штрафной с 17 метров. Второй гол оформил Диего Лашальт.

Россияне не выдержали напряжения: после удара Лашальта одна из болельщиц потеряла сознание. ЧП случилось в фан-зоне Екатеринбурга. К счастью, все обошлось – медики оказали девушке помощь на месте, отмечает "Царьград".

После второго гола ситуация на поле обострилась. Защитник Игорь Смольников заработал красную карточку и был удален.

Между тем в соцсетях поднялась волна возмущения – российские фанаты обозлились на сборную за плохую игру и два пропущенных мяча. Пользователи писали, что вот теперь "узнают" нашу команду.

Во втором тайме третий гол в наши ворота забил форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани.

С кем нам предстоит играть в 1/8, станет известно вечером.

Виктория БАЛАЯН
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