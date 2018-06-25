Свинья Борис был прав: Россия проиграла Уругваю

Нашу сборную обрекли на провал

Результат сегодняшней игры предсказали животные, и не ошиблись. Выдра Гарри и свинья Борис напророчили российской команде поражение.

Матч заключительного тура группового раунда прошел в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу Уругвая.

По теме Чемпионат мира по футболу - 2018

В городе еще перед началом игры царил небывалый ажиотаж. Как сообщалось ранее, болельщики едва не задавили друг друга на входе в фан-зону в центре города. Аншлаг наблюдался и на самом стадионе, где состоялся матч "Россия-Уругвай". "Самара Арена", который рассчитан на 45 тысяч человек, едва вместил всех фанатов.

На стадионе аншлаг!

Спасибо за поддержку! pic.twitter.com/rHoMia328M — Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.

Началась игра нерадостно для России – в первом тайме в ворота нашей сборной забили два мяча. Отличился Луис Суарес – он забил штрафной с 17 метров. Второй гол оформил Диего Лашальт.

Россияне не выдержали напряжения: после удара Лашальта одна из болельщиц потеряла сознание. ЧП случилось в фан-зоне Екатеринбурга. К счастью, все обошлось – медики оказали девушке помощь на месте, отмечает "Царьград".

После второго гола ситуация на поле обострилась. Защитник Игорь Смольников заработал красную карточку и был удален.

Между тем в соцсетях поднялась волна возмущения – российские фанаты обозлились на сборную за плохую игру и два пропущенных мяча. Пользователи писали, что вот теперь "узнают" нашу команду.

Здравствуй, сборная России, я скучал. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 25 июня 2018 г.

Смотрю в баре. Риторика вокруг:

- Кривоногие.

- Только Саудитов обыгрывать могут.

- Никогда наши в футбол играть не научатся.



Где же те люди, которые после Египта кричали «красава!» и выходили на улицы? Или это они и есть? — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 25 июня 2018 г.

Во втором тайме третий гол в наши ворота забил форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани.

С кем нам предстоит играть в 1/8, станет известно вечером.