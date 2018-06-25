Самую красивую болельщицу облили грязью

Девушка отвергла слухи, которые о ней поползли

За две недели Наталья Немчинова стала самой известной российской фанаткой. А в Сети ее назвали еще и самой привлекательной. На нескольких матчах она появилась в национальном кокошнике. На фоне растущей популярности у красотки появились недоброжелатели. О девушке начали распространять сплетни. Так, появилась информация, что она снималась в фильмах для взрослых. В своем первом интервью "Московскому комсомольцу" Наташа опровергла грязные слухи.

"Наверное, кто-то расстроится, но я никогда не работала в порноиндустрии. Все, что про меня пишут – неправда", – ответила девушка. Однако, журналист отметил, что в Сети можно найти большое количество псевдонимов для фильмов и откровенных фотографий.

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"Я тоже видела эту информацию. Только самих фильмов нигде нет. И еще, я долго удивлялась, какой же надо фантазией обладать, чтобы придумывать псевдонимы", – рассказала Наталья. Также она рассказала, что видео в интернете разместил бывший молодой человек болельщицы.

Девушка работает в фитнес-клубе и не стремится к известности. При этом она планирует завести официальную страницу в Instagram, чтобы, при появлении новых слухов, лично объяснить ситуацию.