Матч России и Уругвая начался с ЧП

Фанаты чуть не задавили друг друга

Поклонники футбола, которые не смогли поддержать россиян в противостоянии с командой Уругвая, отправились в фан-зону в центре волжского города.

По сообщению телеканала "Царьград", при входе на территорию началась настоящая давка, полицейские и волонтеры попытались помочь, однако в фан-зону из-за усиленных мер безопасности пропускают очень медленно.

При этом в Самаре сейчас очень жарко – столбики термометров показывают 30 градусов в тени, люди, попавшие в толпу, очень страдают.

Матч между командами России и Уругвая начался в 17 часов по московскому времени, уругвайцы выигрывают со счетом 2:0.