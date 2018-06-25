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Матч России и Уругвая начался с ЧП

Фото: TASS
продолжениеСвинья Борис был прав: Россия проиграла Уругваю
Фанаты чуть не задавили друг друга

Поклонники футбола, которые не смогли поддержать россиян в противостоянии с командой Уругвая, отправились в фан-зону в центре волжского города.

По сообщению телеканала "Царьград", при входе на территорию началась настоящая давка, полицейские и волонтеры попытались помочь, однако в фан-зону из-за усиленных мер безопасности пропускают очень медленно.

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При этом в Самаре сейчас очень жарко – столбики термометров показывают 30 градусов в тени, люди, попавшие в толпу, очень страдают. 

Матч между командами России и Уругвая начался в 17 часов по московскому времени, уругвайцы выигрывают со счетом 2:0.

Валентина МАЙОРОВА
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