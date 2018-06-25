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Назван состав сборной на игру с Уругваем

Алан Дзагоев. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Болельщики замерли в предчувствии острой игры

В понедельник, 25 июня, команда России в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 по футболу встретится на стадионе "Самара Арена" со сборной Уругвая.

На поле выйдут защитники Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевичи Федор Кудряшов, нападающий Артем Дзюба и полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев. В воротах будет стоять капитан команды Игорь Акинфеев.

В двух предыдущих играх турнира российская сборная с блеском победила соперников. В стартовом матче мундиаля россияне разбили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а затем выиграли у Египта со счетом 3:1.


Валентина МАЙОРОВА
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