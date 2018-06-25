Здоровье
- Раскрыто опасное свойство белка
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
В понедельник, 25 июня, команда России в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 по футболу встретится на стадионе "Самара Арена" со сборной Уругвая.
На поле выйдут защитники Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевичи Федор Кудряшов, нападающий Артем Дзюба и полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев. В воротах будет стоять капитан команды Игорь Акинфеев.
В двух предыдущих играх турнира российская сборная с блеском победила соперников. В стартовом матче мундиаля россияне разбили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а затем выиграли у Египта со счетом 3:1.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @Uruguay #URURUS #Вместемыкоманда #FIFA2018 pic.twitter.com/ccxaJh9b7s— Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.
Эксперты и ученые уже не первый год бьют тревогу
Советское наследие уничтожит миллионы человек