Американцы расхвалили организацию ЧМ-2018

За океаном признали, что чемпионат повысил имидж страны

В Соединенных Штатах пришли в восторг от чемпионата мира по футболу, который устроила Россия, назвав его спортивным карнавалом. Организация турнира настолько поразила журналиста Рори Смита, что он написал самые лестные отзывы о стране-хозяйке ЧМ-2018, изложив их в материале "Россия, наконец, проиграла. Но только на футбольном поле".

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Статья вышла после поражения нашей сборной в матче с командой Уругвая (0:3). Однако затронула не только эту игру, но и предыдущие.

"Казалось, что предел амбиций России на этом турнире заключался в том, чтобы избежать унижения и не заработать клеймо худшего организатора чемпионатов мира в истории", – пишет автор в The New York Times.

Далее он занялся разбором матчей "красной машины", начиная с первого, когда она раздавила сборную Саудовской Аравии (5:0). Правда, в своей оценке Смит не смог сдержать иронии.

"Россия не только победила Саудовскую Аравию, но и сделала это стильно, на кураже и с удовольствием. Эти черты не очень-то свойственны российской футбольной традиции, да и стране в целом", – пояснил американец, отметив, что стартовый поединок задал тон следующему, где Россия не просто обыграла Египет, но и вырвалась в лидеры по голам.

"Возникло впечатление, что вся страна внезапно оделась в цвета российского триколора, – написал журналист, добавив. – Чемпионат мира в целом очень сильно выиграл от неожиданного энтузиазма россиян".

Первые две недели мундиаля, по словам автора статьи, стали настоящим спортивным карнавалом, "каким и должен быть чемпионат мира по футболу".

"Выход из группы в плейофф – это само по себе немалое достижение. Но гораздо важнее и эффектнее то, как страна вернула себе расположение духа и наслаждается этим праздником футбола", – заключит американский обозреватель.