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"Северный поток - 2" начали строить

Фото: GLOBAL LOOK press
Наземное строительство топливной магистрали сдвинулось с мертвой точки

Пока Украина с США замышляют диверсию, лед тронулся – первые трубы газопровода уложены на немецкой стороне. Этим ознаменовано начало сухопутных работ. Ведь строительство в прибрежных водах стартовало еще два месяца назад.

Тогда Nord Stream 2 принялась за 30-километровый подводный тоннель. Однако к самой укладке труб приступят лишь в августе.  

Между тем в городе Любмине, в Грайфсвальдском заливе Германии, аналогичный процесс запущен минувшей ночью. В том есть заслуга судна-трубоукладчика Castoro 10, который сдвинул с мертвой точки работы на наземной стыковочной станции.

Как отмечает Deutsche Welle, в ФРГ стартовал только первый этап прокладки "Северного потока – 2". Вначале следует приварить друг к другу отдельные сегменты труб. Состыковку необходимо произвести на судне, а затем протянуть через расположенный под землей тоннель, чтобы достичь приемной станции.

Напомним, Киев и Вашингтон до сих пор категоричны относительно строительства нового газопровода. Сговорившись в очередной раз, они решили поразмыслить над планом, который остановит "Северный поток – 2".

Две нитки новой топливной магистрали суммарной мощностью 55 млрд куб. м в год протянутся из России в Германию по дну Балтики. Ожидается, что "СП-2" сдадут в эксплуатацию уже в следующем году. Стоимость проекта оценивается в €9,5 миллиардов. Половину суммы вносит консорциум европейских инвесторов, вторую часть – "Газпром".

Оксана ПОДТУРКИНА
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