Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина и США будут противодействовать "Северному потоку - 2" сообща

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
Киев отчаянно воюет за транзит российского газа

Украинские власти заявляют, что они с Вашингтоном планируют вместе противодействовать строительству "Северного потока – 2", который они считают "прямой угрозой энергетической безопасности Европы". Об этом в понедельник, 23 июля, сообщила пресс-служба правительства Украины по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

"Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта "Северный поток – 2", – говорится в сообщении на сайте кабмина.

По теме

Отмечается, что это второй визит высокопоставленного американского гостя на Украину. Причем он нагрянул в Киеве после переговоров по энергетическим вопросам в Брюсселе.

Украинский премьер подчеркнул, что в настоящее время очень важна тема энергобезопасности.

"И мы рады, что США проявляют большой интерес к этому. Мы готовы обсуждать широкий спектр вопросов нашего взаимодействия именно в энергосфере", – сказал Гройсман и выразил полную поддержку Вашингтону в деле их "борьбы" за энергетическую независимость.

"Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта "Северный поток – 2" и продолжения транзита газа через Украину", – в ответ сообщил Феннон.

Американец пообещал, что "США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу".

По мнению Гройсмана, Незалежная готова пригласить мировые компании, являющиеся лидерами рынка, в том числе из Штатов, к управлению украинской ГТС и к реализации других энергопроектов – в добыче, транспортировке ресурсов, внедрении проектов альтернативной энергетики.

"Мы будем и впредь выступать надежным партнером для США и Евросоюза", – жизнеутверждающе заверил украинец.

После исторического саммита в Хельсинки российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, где обсуждалась тема проекта "СП-2", стороны остались, что называется, при своих, но с некоторыми оговорками.

На совместном брифинге хозяин Белого дома фактически впервые признал очевидный факт: критикуя канцлера ФРГ Ангелу Меркель и называя Германию "пленником России" из-за поддержки строительства "Северного потока – 2", он руководствовался не политическими, а бизнес-интересами Вашингтона.

"США продают сжиженный газ, мы должны конкурировать с трубопроводом, и мы будем конкурировать успешно, хотя у них есть некоторое преимущество. Я обсудил этот вопрос с Ангелой Меркель в довольно жестких тонах. Но я также знаю, в чем суть дела. У них есть близкий источник. США добывают то, что добывают. И я считаю, что мы будем очень сильными конкурентами", – сказал Трамп на пресс-конференции 16 июля.

Путин же заверил американского президента в том, что Москва готова сохранить транзит российского газа через Украину и даже продлить транзитный контракт, истекающий в 2019 г. "в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Киев приготовил Москве страшную месть

Против черноморских портов РФ введут международные санкции

Россия примет еще один ЧМ

Это произойдет в ближайшие 20 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей