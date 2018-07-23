Киев отчаянно воюет за транзит российского газа

Украинские власти заявляют, что они с Вашингтоном планируют вместе противодействовать строительству "Северного потока – 2", который они считают "прямой угрозой энергетической безопасности Европы". Об этом в понедельник, 23 июля, сообщила пресс-служба правительства Украины по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

"Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта "Северный поток – 2", – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что это второй визит высокопоставленного американского гостя на Украину. Причем он нагрянул в Киеве после переговоров по энергетическим вопросам в Брюсселе.

Украинский премьер подчеркнул, что в настоящее время очень важна тема энергобезопасности.

"И мы рады, что США проявляют большой интерес к этому. Мы готовы обсуждать широкий спектр вопросов нашего взаимодействия именно в энергосфере", – сказал Гройсман и выразил полную поддержку Вашингтону в деле их "борьбы" за энергетическую независимость.



"Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта "Северный поток – 2" и продолжения транзита газа через Украину", – в ответ сообщил Феннон.

Американец пообещал, что "США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу".

По мнению Гройсмана, Незалежная готова пригласить мировые компании, являющиеся лидерами рынка, в том числе из Штатов, к управлению украинской ГТС и к реализации других энергопроектов – в добыче, транспортировке ресурсов, внедрении проектов альтернативной энергетики.

"Мы будем и впредь выступать надежным партнером для США и Евросоюза", – жизнеутверждающе заверил украинец.

После исторического саммита в Хельсинки российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, где обсуждалась тема проекта "СП-2", стороны остались, что называется, при своих, но с некоторыми оговорками.

На совместном брифинге хозяин Белого дома фактически впервые признал очевидный факт: критикуя канцлера ФРГ Ангелу Меркель и называя Германию "пленником России" из-за поддержки строительства "Северного потока – 2", он руководствовался не политическими, а бизнес-интересами Вашингтона.

"США продают сжиженный газ, мы должны конкурировать с трубопроводом, и мы будем конкурировать успешно, хотя у них есть некоторое преимущество. Я обсудил этот вопрос с Ангелой Меркель в довольно жестких тонах. Но я также знаю, в чем суть дела. У них есть близкий источник. США добывают то, что добывают. И я считаю, что мы будем очень сильными конкурентами", – сказал Трамп на пресс-конференции 16 июля.

Путин же заверил американского президента в том, что Москва готова сохранить транзит российского газа через Украину и даже продлить транзитный контракт, истекающий в 2019 г. "в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".

