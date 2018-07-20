Киев нашел управу на "Северный поток - 2"

Ради того чтобы помешать строительству газопровода, украинцы готовы подружиться с Россией

Украинские политики придумали надежный способ остановить строительство "Северного потока – 2". Для того чтобы исполнилась их заветная мечта, нужно всего-навсего наладить нормальные отношения с Россией. В этом случае Москва передумает тянуть трубу по дну Балтийского моря и вновь будет прокачивать большие объемы газа через территорию Незалежной, убеждена экс-депутат Верховной рады Анна Герман.



"Если Украина хочет остановить "Северный поток - 2", она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло. Нынешний парламент этого сделать не может. Если провести досрочные парламентские выборы и избрать вменяемых людей, пересмотреть концепцию отношений с Россией, начать искать и найти компромисс, мы можем остановить "Северный поток – 2", – заявила политик в эфире телеканала NewsOne.

Если же газопровод будет построен, то Украина лишится остатков транзитного газа, и в этом случае Киев потеряет "перспективу своей государственности". По логике Герман выходит, что украинская государственность держится исключительно на зарабатывании денег на транспортировке российского газа в Европу.

Видимо, подобные мысли приходят в голову не только Герман. Накануне стало известно, что государственная компания "Нафтогаз Украины" согласна рассмотреть предложения российской стороны о мировом соглашении по спорам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в том случае, если Москва гарантирует Киеву продление контракта на транзит газа через территорию страны после 2019 года. Выступая с такой инициативой, "Нафтогаз" отталкивался от слов президента РФ Владимира Путина, который после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия готова рассматривать вопрос продления транзитного соглашения только в случае урегулирования спора в Стокгольме.

Разговаривать в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии украинцы не готовы. Они подозревают Европу в том, что политики пытаются сохранить лицо в украинском вопросе и при этом заполучить в свое распоряжение новую российскую трубу.

"Мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока - 2", – сказал Коболев (его слова приводит РИА "Новости").

Украина несколько лет не оставляет попыток затормозить строительство "Северного потока – 2". Последняя попытка была предпринята в июне этого года, когда президент Петр Порошенко заявил, что Киев создает группу в Евросоюзе, которая должна остановить строительство газопровода, напоминает RT. При этом ранее он бахвалился тем, что "Северный поток – 2" не окажет заметного влияния на украинскую экономику, поскольку проект не будет реализован.

Проект "Северный поток – 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость газопровода оценивается в 9,5 млрд евро. Магистраль должна быть введена в эксплуатацию в 2019 году.