Строительство нового газопровода поддерживает преобладающее большинство жителей Германии

В стране, куда будет следовать топливная магистраль по дну Балтики, практически единогласно опровергают доводы американского лидера. Дональд Трамп обрек Германию на энергетическое рабство от России, если заработает "Северный поток – 2".

С ним категорически не согласны 84% немцев из числа опрошенных социологами. В то же время речь президента США убедила 28% сторонников правой партии "Альтернатива для Германии".

В том, что страна будет сильнее зависеть от России, не сомневается порядка 23% граждан ФРГ. Однако преобладающее большинство видит пользу в прокладке нового газопровода – 66% респондентов назвали проект необходимым, так как благодаря ему обеспечение страны голубым топливом станет "безопаснее и надежнее". Кроме того, по их мнению, солнце, ветер и вода вряд ли снабдят Германию необходимой энергией.

Данное исследование 19 и 20 июля проводили специалисты института Forsa специально для телеканалов RTL/n-tv. В опросе учтены ответы немногим более тысячи человек.

Напомним, в ходе саммита стран НАТО глава Белого дома пришел к выводу, что немцы должны вкладывать свободные деньги в оборонку блока, а не в "Северный поток – 2", поскольку реализация проекта сделает Германию российским заложником. Таким образом, Трамп хочет переманить ФРГ, чтобы та закупала голубое топливо в США, предположили российские парламентарии. Необоснованными претензии президента Штатов назвали и эксперты, которые считают, что участие Германии в проекте обеспечит стране статусность на энергетическом рынке.

Две нитки новой топливной магистрали суммарной мощностью 55 млрд куб. м в год протянутся из России в Германию по дну Балтики. Ожидается, что "СП-2" сдадут в эксплуатацию уже в следующем году. Стоимость проекта оценивается в €9,5 миллиардов. Половину суммы вносит консорциум европейских инвесторов, вторую часть – "Газпром".