Трамп унизил Германию из-за "Северного потока - 2"

Белый дом пытается напугать Европу газовой зависимостью от России

Президент США Дональд Трамп подверг резким нападкам проект российского газопровода "Северный поток – 2". Он заявил о том, что строительство газовой магистрали неприемлемо для Соединенных Штатов.



Газовые поставки из РФ делают Германию полностью зависимой. И эта зависимость лишь укрепится после того, как в строй будет введена новая труба, отметил глава Белого дома на встрече с председателем НАТО Йенсом Столтенбергом, которой открывается европейское турне Трампа.

"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России", – приводит RT слова американского президента.

Он также раскритиковал страны ЕС, которые дали свое согласие на строительство "Северного потока – 2" или финансово поучаствовали в реализации проекта.

"Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода. Мы должны защищать вас (от России), а вы отдаете миллиарды долларов в сундуки России. Германия находится у них (россиян) в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание", – заявил Трамп.

Особенно сильно задевает американского президента тот факт, что немецкие компании щедро инвестируют в "Северный поток – 2" и что Германия будет платить РФ огромные деньги за поставки топлива, но при этом Берлин крайне неохотно идет на повышение военных расходов, к которому его подталкивает Вашингтон.

ФРГ "платит в бюджет НАТО только 1% от своего ВВП", сказал Трамп, добавив, что "это несправедливо и неприемлемо". Ведь "Германия – богатая страна", которой вполне по силам "увеличить свои военные расходы немедленно".

Трамп потребовал от Столтенберга, чтобы страны альянса поговорили с Германией на тему "Северного потока – 2", поскольку столь тесное энергетическое воздействие между Берлином и Москвой оказывает негативное воздействие на НАТО.

Но генсек альянса дал понять, что президент США лезет не в свое дело. "НАТО – это альянс 27 государств, и между ними есть различия и разногласия, и газовая сделка между Россией и Германией также стала темой для разногласий. Но сила НАТО заключается в том, что, несмотря на эти различия, мы все готовы объединиться, чтобы защитить друг друга", – сказал он, напомнив, что "даже в эпоху холодной войны страны НАТО вели торговлю с Россией".

Нежелание немцев увеличивать оборонные расходы вполне понятно. Штаты хотят втянуть европейских союзников по НАТО в новую гонку вооружений с Россией. Но в Берлине понимают, что интересам ФРГ это не соответствует. Германии гораздо более выгодно сотрудничать с Россией (в том числе и в энергетической сфере), чем воевать.

Газопровод "Северный поток – 2" протяженностью более 1,2 тыс. км соединит по дну Балтийского моря Россию и Германию. Труба будет сдана в эксплуатацию в 2019 году. По ней ежегодно европейским потребителям будет прокачиваться 55 млрд кубометров газа. Стоимость проекта составляет 9,5 млрд евро. Половину этих денег вносит консорциум европейских инвесторов, вторую половину – "Газпром".