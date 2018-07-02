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США проиграли битву с "Северным потоком-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Norbert Fellechner
В Европе объяснили, почему Трамп не сможет совладать с российским газовым проектом

У Вашингтона нет реальных механизмов, которые могут остановить реализацию "Северного потока-2". Переговоры, уговоры и предложения построить в Европе на льготных условиях регазификационные терминалы для приемки американского СПГ не смогли оставить российский проект без поддержки стран ЕС. Теперь у Белого дома остался единственный рычаг давления – санкции против всех участников "Северного потока -2", считает немецкая Die Welt. Но и эта угроза не эффективна.

"Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для Газпрома. И у России сейчас высокий уровень ликвидности в евро", – заявил финансовый директор проекта Пол Коркоран на всемирной газовой конференции, состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне.

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Дело в том, что после введения мер экономического давления со стороны США Россия перешла на продажу газа в Европу за европейскую валюту. Но тратить ее, опять же из-за западных санкций, особо некуда. Поэтому РФ спокойно может вложить эти деньги в проект. "Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока – 2", – приводит немецкое издание слова Коркорана.

Что касается пяти европейских энергетический компаний, на долю которых приходится половина инвестирования в проект, – это французская Engie, голландская Shell, OMV из Австрии и немецкие Wintershall и Uniper – то до сих пор они делали положенные вложения, невзирая на угрозу быть отлученными от американского рынка. 

Брюссель же вряд поддержит санкции Вашингтона против европейский компаний. В Европе и так обижены на США за торговые пошлины, поэтому в плане энергетики будут поступать без оглядки на Белый дом.

Впрочем, в ЕС есть и противники газопровода. В частности, по мнению главы МИД Эстонии Свена Миксера, это как раз "Северный поток-2" станет "рычагом", которым Россия сможет управлять "европейской политикой", поэтому "в интересах Европы его остановить", заявил министр в интервью в Die Welt.

Трубопровод "Северный поток-2" напрямую соединит Россию и ФРГ. Власти Германии, Швеции и Финляндии уже дали согласие на строительство. Если Дания в ближайшее время не подпишет бумаги, маршрут будет изменен, но реализация "Северного потока-2" в любом случае начнется летом этого года, заявил ранее оператор проекта.

Николай ВИКТОРОВ
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