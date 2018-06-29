"Газпром" вышел на европейский рекорд
Экспортные поставки "Газпрома" в Европу в первом полугодии 2018 г. увеличились на 6%. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, к концу июня объем газа, закупленного европейцами, составил 101 млрд кубометров.
"При сохранении тенденции наш экспорт в страны дальнего зарубежья по итогам 2018 года может выйти на новый исторический рекорд – около 200 млрд кубометров", – заявил Миллер на годовом собрании акционеров в пятницу, 29 июня.
В прошлом году объем поставок российского газового холдинга за рубеж составил 194,4 млрд куб. м. Тогда тоже отмечался заметный рост показателей по сравнению в 2016 годом.
"В целом импортные поставки газа на рынок стран дальнего зарубежья в 2017 г. увеличились по сравнению с 2016 г. на 22,8 млрд куб. м. Наибольший вклад в этот рост внес "Газпром". Прирост поставок "Газпрома" за этот период составил 15,1 млрд куб. м", – приводит ТАСС слова главы "Газпрома".
Увеличение продаж Миллер объяснил растущим спросом на газ со стороны европейских потребителей. Экономическая активность там растет, пусть и слабо, однако тренд на сокращение добычи газа на территории стран ЕС с каждым годом все заметнее. Поэтому европейцы вынуждены увеличивать закупки. "Газпром" же предлагает самые выгодные условия, поэтому даже политика не может перечеркнуть коммерческую выгоду при сравнении трубопроводного газа и доставляемого танкерами сжиженного "голубого топлива".
"Поставки СПГ из США сдерживаются высокой стоимостью полного цикла производства и транспортировки через океан. В 2017 г. всего менее 2 млн т было направлено европейским покупателям, преимущественно не получающим газ из России. Доля американского СПГ в общем объеме потребления газа европейских стран составила всего 0,5%", – привел цифры Миллер.
Обеспечить газовые потребности европейских потребителей призван проект "Северный поток-2". Он должен пройти от российского побережья Баренцева моря до Германии, и уже из ФРГ будет распределяться между желающим. Между тем, США выступают активно против данного проекта. Под их давлением находится Дания - она единственная из пяти стран, по территории которых должна проходить труба, которая еще не дала согласие на строительство.
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