Суд в Швеции отвернулся от "Нафтогаза"
Приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража остается в силе. Такой вердикт вынес апелляционный суд шведского округа Свеа.
В начале июня в Стокгольме отклонили требование "Нафтогаза" о принудительном взыскании с "Газпрома" $2,6 млрд.
"Сегодня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины", – сказано в сообщении российского концерна, пишет "Коммерсант.ru".
Уточняется, что попытка украинской компании обжаловать решение не дало результата, что несомненно усиливает позиции второй стороны. Она в свою очередь не спешит выплачивать миллиарды долларов без "приговора" апелляционной инстанции, что может растянуться на несколько лет. Ведь гарантий, что "Нафтогаз" вернет деньги, если проиграет спор, никаких нет, пояснили в газовом монополисе, подчеркнув, что продолжат защищать свои законные права.
Риск пересмотра решения арбитража подтолкнул украинцев на арест европейских активов российской компании в свою пользу. В мае были заморожены акции "дочек" "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании.
Напомним, российский концерн принял решение расторгнуть все действующие договоры с украинской стороной после того, как Стокгольмский арбитраж встал на сторону Киева, обязав "Газпром" выплатить около $2,6 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. При этом каждый просроченный день обходится "Газпрому" в полмиллиона долларов.
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