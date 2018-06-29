США сдали позиции по "Северному потоку-2"
Власти Германии добились от США обещания, что компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2", не попадут под американские санкции. Правда, пока это всего лишь "предварительные гарантии".
"Это все, что у нас есть", – отметили РИА "Новости" в Минэкономики ФРГ.
Ранее Вашингтон предупредил европейцев, что "Северный поток-2" не должен быть реализован, поэтому все участники проекта будут наказаны.
По мнению бывшего канцлера ФРГ, председателя управляющего совета оператора проекта Nord Stream 2 AG Герхарда Шредера, США выступают против российской трубы, чтобы Европа была вынуждена покупать дорогой американский СПГ.
Газопровод "Северный поток-2" напрямую свяжет Россию и Германию и даст возможность потребителям в странах Северной Европы получать больше газа.
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