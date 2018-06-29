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"Северному потоку-2" дан зеленый свет

Фото: Тасс
"Колесам" газопровода не помешают датские "палки"

График строительства топливной магистрали не претерпит изменений, заявил на пресс-конференции глава "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, морской участок "Северного потока-2" сдвинется с мертвой точки уже этим летом.

На совещании по итогам годового собрания акционеров Миллер напомнил, что Германия, Швеция и Финляндия дали зеленый свет на укладку газопровода, а нерешительность медлительной Дании – больше не проблема для компаний-партнеров проекта.

"Да, есть вопрос по выдаче разрешения Данией. Но есть и план решения данного вопроса", – цитирует председателя правления российской компании Sputnik.

Еще 26 июня премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что в парламент страны внесены законодательные инициативы, позволяющие заблокировать или притормозить реализацию "СП-2". 

Ответ на данные действия последовал спустя несколько дней. Финансовый директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Пол Коркоран подчеркнул, что "Северный поток-2" нашел альтернативу Копенгагену. Если он не одобрит укладку газовой магистрали в своих водах, то маршрут просто-напросто изменят.

Две нитки новой топливной магистрали суммарной мощностью 55 млрд куб. м в год протянутся из России в Германию по дну Балтики.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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