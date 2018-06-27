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Польша предпочла американский газ

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
СПГ из США дороже российского топлива, но "политически правильнее"

Польская энергетическая госкомпания PGNiG заключила соглашение с американскими компаниями на поставку 4 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Контракты рассчитаны на 20 лет, сообщает PGNiG. Реализация начнется с 2022 г., когда в Мексиканском заливе будут построены терминалы для СПГ.

"Приобретение СПГ в США не только позволит продолжить диверсификацию поставок после 2022 года, но также даст возможность расширить присутствие PGNiG в качестве глобального игрока на рынке СПГ", – заявил глава польской компании Петр Возняк. В своей речи он не упомянул российский "Газпром", но понятно, что, говоря о диверсификации поставок, он имел в виду снижение зависимости именно от РФ.

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В настоящее время "Газпром" является основным поставщиком газа для PGNiG. В среднем, в год Польша закупает у РФ 16 млрд кубометров "голубого топлива". В текущем же году поставки даже увеличились, но об этом Варшава предпочитает не распространяться. Гораздо чаще можно слышать призывы польских политиков к партнерам по ЕС о необходимости слезть с "российской газовой иглы".

Заменить поставки "Газпрома", контракт с которым заканчивается 2022 г., поляки пытаются с помощью СПГ. До 2020 г. у них действует соглашение с Катаром на покупку 2,9 млрд кубов в год. По новым контрактам с американскими Port Arthur LNG и Venture Global LNG, в Польшу с 2023 г. будет приходить 4 млн кубометров СПГ из США. Но эти объемы не покроют и половины объема, получаемого сегодня из РФ.

Где Варшава планирует брать газ для своих потребителей в случае окончательного отказа от сотрудничества с "Газпромом", не понятно. Впрочем, если она полностью перейдет на СПГ, ей придется, в первую очередь, думать, где брать деньги даже на эти небольшие объемы. Доставка и регафицикация СПГ обойдется полякам значительно дороже трубопроводного газа из РФ. Но  местным политикам, видимо, не до экономики, когда хочется выслужиться.

Николай ВИКТОРОВ
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