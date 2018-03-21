США замахнулись на газовое господство

Впервые за 60 лет американский экспорт газа обошел импорт

В 2017 году Соединенные Штаты увеличили объем добычи и поставок газа в другие страны до 733 млрд кубометров и тем самым стал чистым экспортером ресурса, чего не было аж с 1957 года. Об этом говорится на сайте Минэнерго США.

Таким образом, по итогам прошлого года американцы сохранили лидерство по поставкам. Среди факторов успеха следует отметить постепенное и неуклонное наращивание поставок газа своим соседям – Мексике и Канаде. Кроме того, немаловажную роль сыграла добыча сжиженного природного газа (СПГ), на который Вашингтон делает основную ставку в борьбе за рынок. Ожидается, что в течение ближайших трех лет Америка увеличит добычу СПГ до 70 млн тонн в год.

На основе оптимистичного прогноза американский Минэнерго рассчитывает, что в страна останется на первом месте в списке чистых экспортеров газа по меньшей мере до 2019 года. Как отмечает "КоммерсантЪ", в прошлом Вашингтон выражал готовность к схватке с Россией за лидерство на рынке газового экспорта, в том числе и на европейском, который представляет особую ценность для Москвы.

Впрочем, "Газпром" пока не испытывает беспокойство по этому поводу – в компании не раз отмечали, что основными импортерами СПГ остаются азиатские страны.