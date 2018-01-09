США перехватили российский газ

Танкер с первой партией СПГ с Ямала скоро прибудет в Бостон

Российский сжиженный природный газ в США доставит французская компания Engie. Ее танкер Gaselys был загружен на терминале Isle of Grain в Великобритании сразу после того, как туда доставили первую партию СПГ с завода "Ямал СПГ" НОВАТЭКа. В Бостон груз прибудет ориентировочно 22 января.

Откровенно говоря, эта поставка противоречит стратегии США, которые в последнее время позиционируют себя как поставщика газа на мировой рынок, а не покупателя импортного топлива. Но в амбиции вмешалась природа.

Сильные снегопады и штормы, обрушившиеся на восточное побережье Соединенных Штатов, привели к резкому повышению цены на СПГ. За первые дни нового года она взлетела в 2,1 раза до $6,3 тыс. за 1 тыс. куб. м, пишет "КоммерсантЪ". При этом запасы в газовых хранилищах страны стремительно улетучиваются, а синоптики прогнозируют, что непогода продержится в регионе еще долго.

Несмотря на то что поставка, как отмечают "Известия", полностью противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ, свободный российский газ подвернулся американцам как нельзя кстати. Да и российским на момент заключения контракта с США он уже де-юре не был. Его сначала перекупила малайзийская Petronas, а потом он пережил еще несколько сделок трейдеров.

Аналитики считают, что данная поставка не должна внушать "Газпрому" излишний оптимизм: как только погода в США наладится, американцы найдут способ восстановить газовый баланс без российской помощи. Хотя нельзя не признать, что прямые поставки СПГ через север Атлантики были бы выгодны как Москве, так и Вашингтону.

Морозы, снег и ветер, охватившие северо-восток США, держатся уже более недели. За это время погибли несколько десятков человек, наблюдаются перебои с транспортным сообщением и электроснабжением.