Берлин остановил истерику Киева из-за "Северного потока-2"
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмаейр успокоил украинцев, которые переживают, что с введением "Северного потока-2" они лишатся доходов от транзита газа через свою территорию.
"Этот проект не может полностью заместить транзит газа через Незалежную и не должен это делать", – цитирует его РИА "Новости".
Альтмайер подчеркнул, что нынешнюю газотранспортную систему на Украине нужно модернизировать, так как она сильно устарела. Он напомнил Киеву, что продолжение транзита газа необходимо согласовать после 2019 года.
Украинцы пытаются любыми методами остановить строительство "Северного потока-2". По мнению властей, страна потеряет большую прибыль от этого проекта, так как транзит голубого топлива через Украину значительно сократится.
Также помешать прокладке газопровода пытаются и США, которые давят на правительство Дании. Это государство единственное из пяти стран, по территории которой планируется проложить "Северный поток-2", которая пока не дала ответ на запрос оператора. Известно, что сейчас документы находятся на рассмотрении МИД страны: там должны определить, не повредит ли проект национальной безопасности Дании.
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