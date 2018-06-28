Захарова жестко ответила Киеву на критику "Северного потока-2"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспочвенными разглагольствованиями высказывания Киева об угрозах Украине в связи с проектом "Северный поток-2".
По мнению Захаровой, такие разговоры доказывают, что противники нового газопровода "занимаются политизацией этой темы и политиканством вокруг нее", сообщает RT.
Дипломат подчеркнула, что длина "Северного потока-2" будет почти на 2 тыс. км короче, чем транзитный путь через Украину, а стоимость доставки газа существенно понизится.
На строительстве газопровода используются новейшие технологии, это выгодно отличает его от газотранспортной системы Украины, добавила Захарова. "Появление двух дополнительных газопроводных ниток... укрепит энергетическую безопасность Европы, где спрос на импорт газа будет в ближайшие годы увеличится", – считает дипломат.
В целом, по словам Захаровой, заявления украинских властей заставляют усомниться "в возможности надежного транзита российского газа на европейские рынки через Украину".
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