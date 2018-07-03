В Киеве придумали, как отомстить Москве

Украина может нанести Кремлю "болезненный удар" даже без нападок на "Северный поток-2". В этом убеждена член коллегии Государственного агентства Незалежной по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева. У нее есть план.

"Можем арестовать акции "Северного потока - 1", примерно 35%. Российская Федерация в лице "Газпрома" имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", – заявила Яковлева "Обозревателю". Она напомнила, что Стокгольмский арбитраж ранее присудил Украине компенсацию со стороны РФ в размере 2,6 млрд долларов за недополученную прибыль от транзита газа в Европу.

Москва с вердиктом не согласилась, однако Киев, не дожидаясь окончательного решения, приступил к процедуре принудительного взыскания активов, принадлежащих "Газпрому" за рубежом. В первую очередь, украинская сторона настаивала на аресте акций компаний–операторов газопроводов "Северный поток" и "Северный проток-2" – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

На это и рассчитывает Яковлева. При этом она понимает, что к проекту "Северный поток -2" сейчас привлечено повышенное внимание европейских инвесторов, а также заинтересованных в газопроводе Германии и ряда стран Северной и Центральной Европы. Арест акций может затруднить или вообще остановить строительство "Северного потока-2", чего всеми силами старается не допустить Берлин. Поэтому бить украинский эксперт предлагает по акциям уже запущенного первого "Северного потока".

"Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции "Северного потока - 1" и начата процедура возмещения, ... я думаю, РФ нечего будет делать", – пояснила Яковлева.

Впрочем, она предпочла не принимать во внимание тот факт, что "Газпрому" уже удалось добиться приостановления исполнения вердикта Стокгольмского арбитража, поэтому ни о каком аресте активов речи сейчас быть не может. Но это обычная киевская тактика – говорить и слышать только то, что ему выгодно.