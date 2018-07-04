Польша раскрыла опасность "Северного потока-2"

Варшава задумала оставить Москву без рычагов влияния

Европейским странам не нужен еще один российский газопровод. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Выступая в среду, 4 июля, в Европарламенте на дебатах, касающихся будущего ЕС, он указал, что газовая зависимость от России погубит Европу.

"Северный поток – 2" – не экономический, а политический проект, который ведет к дестабилизации и дает России инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и на политику, убеждал польский премьер всех собравшихся на заседании в Страсбурге.

"Евросоюз не нуждается в "Северном потоке-2", – приводит РИА "Новости" слова Моравецкого.

"Северный поток-2" даст возможность России увеличить прямые поставки газа в Европу. Свое неприятие проекта ранее высказывали Украина, США и прибалтийские республики. "За" – Германия и ряд стран Северной и Центральной Европы.

Строительство трубопровода начнется этим летом. Запуск запланирован на конец 2019 года.