Польша раскрыла опасность "Северного потока-2"

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Польша предупредила ЕС об опасности "Северного потока-2"

Фото: GLOBAL LOOK press
Варшава задумала оставить Москву без рычагов влияния

Европейским странам не нужен еще один российский газопровод. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Выступая в среду, 4 июля, в Европарламенте на дебатах, касающихся будущего ЕС, он указал, что газовая зависимость от России погубит Европу.

"Северный поток – 2" – не экономический, а политический проект, который ведет к дестабилизации и дает России инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и на политику, убеждал польский премьер всех собравшихся на заседании в Страсбурге.

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"Евросоюз не нуждается в "Северном потоке-2", – приводит РИА "Новости" слова Моравецкого.

"Северный поток-2" даст возможность России увеличить прямые поставки газа в Европу. Свое неприятие проекта ранее высказывали Украина, США и прибалтийские республики. "За" – Германия и ряд стран Северной и Центральной Европы.

Строительство трубопровода начнется этим летом. Запуск запланирован на конец 2019 года. 

Николай ВИКТОРОВ
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