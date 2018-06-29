"Ямал-Европа-2" отрежет Киев от газа

В Незалежной поджали хвост при намеке на обходную топливную магистраль

Украинцы боятся, что Россия лишит их транзита голубого топлива. Взбудоражила умы Киева прокладка газопровода "Ямал-Европа-2". Один из его участков пройдет по белорусской земле. О возобновлении проекта говорил президент РФ Владимир Путинс главой "Газпрома" Алексеем Миллером, по мнению которого, из всех магистралей в Старый Свет наиболее эффективна именно "Ямал-Европа".

"Что для Украины будет означать строительство Россией второй нитки газопровода "Ямал-Европа"? Скорее всего, если Кремль реально профинансирует этот проект, значит, там приняли стратегическое решение больше не договариваться с "Нафтогазом" и вообще "попрощаться" с украинским транзитом", – пишет киевский еженедельник "Деловая столица", уточняя, что и повод долго искать не надо. Инспекция группы Wintershall заключила, что к следующему году газотранспортная система Украины выйдет из строя.

Впрочем, акулы пера Незалежной упустили одну немаловажную деталь: разговору президента и главы топливного монополиса уже более четырех лет. Он состоялся в апреле 2013 года, напоминает "Свободная пресса".

Беспокойства Украины предсказуемы и понятны, считает собеседник издания, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Несмотря на все палки в колёса со стороны США, "Северный поток-2" остановить не удаётся. "Турецкий поток" строится. Хотя с другой стороны, даже при реализации всех, заявленных ныне проектов "Газпрома", небольшая зависимость России от газотранспортной системы Украины (ГТСУ) остаётся", – рассказал эксперт.

Он отметил, что в прошлом году через Украину прошло 93,5 миллиарда кубометров газа. Предположив, что даже дозагрузка "Северного потока", созвучного ему нового газопровода и "Турецкого потока" не решит всех задач без Киева.

"То есть не меньше 3−4 миллиардов "кубов" даже в самом идеальном случае мы прокачать не сможем, даже если потребности Европы в газе не возрастут, как это прогнозируют сейчас специалисты", – пояснил Юшков.

Остается еще один путь решения – строительство отдельной магистрали в обход несговорчивого государства. "Я лично считаю, что скорее это будет некий условный "болгарский поток", чем "второй Ямал". Тема нового газопровода через Болгарию актуализировалась после того как президент этой страны, посетил Россию и сам озвучил такое предложение", – поделился своим мнением эксперт.

Он допустил, что вторая нитка "Турецкого потока" поменяет курс: направится не в Грецию, а Болгарию. Не исключил Юшков и прокладку третьей нитки вышеназванного газопровода. В своих размышлениях эксперт дошел до строительства третьего "Северного потока".

"Дело в том, что в Северном море и у Великобритании, и у Нидерландов, и у Норвегии падают объёмы добычи газа. Причём даже сильнее, чем это прогнозировалось прежде. Эти варианты более реализуемы, поскольку за это выступают страны, через которые может пройти новый газопровод", – заключил собеседник издания, отметив, что "Ямал-Европа-2" из Беларуси может держать путь только в Польшу. Она в свою очередь не поддерживает газовое сотрудничество с РФ, а всячески подчеркивает, что собирается переходить на голубое топливо из США.

Поэтому говоря об эффективности "Ямала", Миллер, вероятно, отвечал на вопрос о готовности страны построить данный газопровод, уверен Юшков. "Логика ответа Миллера проста: если все потребители согласятся и это будет рентабельно, то почему бы и нет", – подытожил эксперт.

Идею строительства "Ямала-2" не стал отбрасывать директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, подчеркнув, что "это перспектива не самых ближайших лет". "Пока что планируется порядка 15 миллиардов кубометров газа (а в пиковые периоды потребления и больше) прокачивать через украинскую территорию даже после запуска всех обходных газопроводов", – сообщил Пикин.

По его мнению, транзит через территорию Незалежной недорог, тогда как строительство топливной магистрали через пол-Европы обойдется стране в копеечку. Более того он назвал бессмысленной прокладку нового газопровода без крайней политической необходимости.