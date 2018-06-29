Первый президент Украины поможет вернуть Донбасс
Территории военного конфликта принадлежат Киеву, несмотря на то, что он их не контролирует. Тем времени в Донбассе больше не осталось ничего украинского, считает первый президент страны Леонид Кравчук.
По его словам, вернуть регион назад, в Незалежную, можно, но для этого необходимо обеспечить там особую "организацию жизни", какой больше нет ни в одной другой области. Ведь народ в Донбассе не такой, как по всей Украине. По мнению Кравчука, возврат территорий не обойдется без переработки Конституции.
"У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть", – цитирует политика "Обозреватель".
В интервью Кравчук задался вопросом, каким способом можно воссоединить соседние земли. И сам же на него ответил.
"Только через местное самоуправление с акцентом на автономию", – заключил экс-президент, предложив вынести все идеи на всеобщее обсуждение.
Военная операция Киева против самопровозглашенных ЛНР и ДНР ведется с апреля 2014 года. Ее урегулирование не раз обсуждалось в Минске. Принято уже три документа. Но соглашения о перемирии, к сожалению, не гарантировали окончание перестрелок, которые до сих пор продолжаются. По сведениям ООН, более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта.
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