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Первый президент Украины поможет вернуть Донбасс

Леонид Кравчук. Фото: GLOBAL LOOK press
Кравчук назвал условия, при которых ДНР встанет в строй Незалежной

Территории военного конфликта принадлежат Киеву, несмотря на то, что он их не контролирует. Тем времени в Донбассе больше не осталось ничего украинского, считает первый президент страны Леонид Кравчук.

По его словам, вернуть регион назад, в Незалежную, можно, но для этого необходимо обеспечить там особую "организацию жизни", какой больше нет ни в одной другой области. Ведь народ в Донбассе не такой, как по всей Украине. По мнению Кравчука, возврат территорий не обойдется без переработки Конституции.

"У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть", – цитирует политика "Обозреватель".

В интервью Кравчук задался вопросом, каким способом можно воссоединить соседние земли. И сам же на него ответил.

"Только через местное самоуправление с акцентом на автономию", – заключил экс-президент, предложив вынести все идеи на всеобщее обсуждение.

Военная операция Киева против самопровозглашенных ЛНР и ДНР ведется с апреля 2014 года. Ее урегулирование не раз обсуждалось в Минске. Принято уже три документа. Но соглашения о перемирии, к сожалению, не гарантировали окончание перестрелок, которые до сих пор продолжаются. По сведениям ООН, более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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