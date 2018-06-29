Украинцы требуют от России вернуть земли
Киев лишился законных территорий, уверен Олег Тягнибок. Лидер украинской националистической партии "Свобода" обвинил Россию, Польшу и Словакию в "краже" отечественных земель. Из-за чего, по его мнению, Незалежная уменьшилась в 1,6 раза. Почти вдвое больше земель ей принадлежало до 1921 года.
Между тем, подчеркнул политик, в его стране не только придерживаются границ, признанных после Второй мировой войны, но и уважают их.
Свою мысль, которая, по всей вероятности, не давала ему покоя, он озвучил в эфире телеканала "112 Украина". Партиец полагает, что Россия "оттяпала" у соседки часть Брянской области и Дальнего Востока. Тягнибок приписал России также присвоение культурного наследия Украины, пишет "Национальная служба новостей".
"Откровенным бредом" назвала данные претензии
украинского националиста замдиректора Центра геополитических экспертиз
Наталья Макеева, подчеркнув, что "украинцы" как явление появились не
так давно.
"До этого существовали определенные племена, этносы, каждый из которых имел свою великолепную культуру. Эти этносы соприкасались и с белорусскими, и с великоросскими, шло взаимное проникновение культур. Поэтому говорить о том, что у них что-то украли – достаточно глупо", – заявила Макеева в эфире радио Sputnik.
Поползновения на земли Брянщины – это вообще "галлюцинаторные мечты" политика, считает эксперт.
"В свое время Петлюра рисовал какие-то карты, где эти территории они называли "украинскими", но говорить об этом абсурдно. Хотя обиды Тягнибока в некотором смысле обоснованы: наверное, в глубине души он понимает, что окружающие страны не мыслят Украину как цельное политическое пространство, видит, что власти государственной там, по сути, нет", – подытожила Макеева.
Чемпионат мира изменил отношение Запада к России
Глава ФИФА подвел итоги группового этапа мундиаля
Таиланд закроют для туристов
Путешественники больше не смогут посетить любимые места
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Первый президент Украины поможет вернуть Донбасс
- Украина ударит по Донбассу внезапно
- Власти Украины загнали экономику страны в могилу
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина