Националисты Незалежной приписали стране часть Брянской области и Дальнего Востока

Киев лишился законных территорий, уверен Олег Тягнибок. Лидер украинской националистической партии "Свобода" обвинил Россию, Польшу и Словакию в "краже" отечественных земель. Из-за чего, по его мнению, Незалежная уменьшилась в 1,6 раза. Почти вдвое больше земель ей принадлежало до 1921 года.

Между тем, подчеркнул политик, в его стране не только придерживаются границ, признанных после Второй мировой войны, но и уважают их.

Свою мысль, которая, по всей вероятности, не давала ему покоя, он озвучил в эфире телеканала "112 Украина". Партиец полагает, что Россия "оттяпала" у соседки часть Брянской области и Дальнего Востока. Тягнибок приписал России также присвоение культурного наследия Украины, пишет "Национальная служба новостей".

"Откровенным бредом" назвала данные претензии украинского националиста замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, подчеркнув, что "украинцы" как явление появились не так давно.

"До этого существовали определенные племена, этносы, каждый из которых имел свою великолепную культуру. Эти этносы соприкасались и с белорусскими, и с великоросскими, шло взаимное проникновение культур. Поэтому говорить о том, что у них что-то украли – достаточно глупо", – заявила Макеева в эфире радио Sputnik.

Поползновения на земли Брянщины – это вообще "галлюцинаторные мечты" политика, считает эксперт.

"В свое время Петлюра рисовал какие-то карты, где эти территории они называли "украинскими", но говорить об этом абсурдно. Хотя обиды Тягнибока в некотором смысле обоснованы: наверное, в глубине души он понимает, что окружающие страны не мыслят Украину как цельное политическое пространство, видит, что власти государственной там, по сути, нет", – подытожила Макеева.