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Украинцы довели свой танк до трясучки

ТАСС
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В Минобороны Незалежной объяснили позорное выступление "Оплота"

В Незалежной выясняют причины оглушительного провала на танковом биатлоне, в котором заняли последнее место. В военном ведомстве считают, что виноват неопытный экипаж.

"Возможно, технические проблемы были связаны как раз с неопытностью команды, поскольку сам танк (Т-84) раньше показывал себя только с хорошей стороны", – сказал источник RT в Минобороны Украины.

По его словам, восьмое место из восьми – очень плохой результат. Впрочем, на прошлогоднем турнире было не сильно лучше, признал он. Тогда Украина заняла предпоследнее место, обогнав поляков. Примечательно, что украинский экипаж выступал на танке Т-64Б. У

 В ВСУ добавили, что танковый биатлон выявил кое-какие недостатки расхваленного "Оплота". Например, у танка ограничена возможность в заряде снарядами – необходима помощь наводчика.

"Кроме того, у танка отсутствует фиксированный прицел для стрельбы – после каждого выстрела нужно по новой наводить пушку на цель", – признали военные.

Версия о технической ущербности "Оплота" появилась после того, как в Сети было опубликовано видео члена экипажа танка, который пожаловался на "трясущуюся пушку".

"Пушка трясется, заводчики говорят: "Такого быть не может!". С*ка, как тут попасть на 2,5 километра?! Ходуном ходит [пушка], с*ка, уроды б**ть", – вопрошал украинец.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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