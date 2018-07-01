Порошенко высмеяли за мечту о захвате Севастополя

Главе Незалежной не привыкать выставлять себя клоуном

Киев вернет себе контроль над Севастополем, заявил украинский президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня Военно-морских сил Украины.

"Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова поднят в бухтах украинского Севастополя", – написал Порошенко в Facebook.

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Свой пост он сопроводил видеокадрами немецкого военного корабля U174 "Аккерман" на испытаниях с наложенной на видео пафосной музыкой. Многие пользователи тут же ответили Порошенко патриотичными возгласами "Ура!". Однако вид боевого судна у некоторых вызвал скорее не восторг, а здоровый скепсис.

"Я так розумію, що 6 новітніх російських підводних човнів мають всратися від одного виду цього катерка ("Я так понимаю, что 6 новейших российских подводных лодок должны обделаться от одного вида этого катерка?" – ред?)", – съязвил один из пользователей, чей комментарий вскоре потерла заботливая пресс-служба Порошенко.