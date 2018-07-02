Порошенко нашел Украине лучшего друга

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Президент Петр Порошенко признался, что самый искренний друг Украины – это Канада.
Поздравляя на страничке в Facebook Страну кленового листа с национальным праздником, Порошенко пожелал Канаде счастья и процветания.
Ранее, в начале июня, президент Незалежной переговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по телефону. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и развертывание в регионе миротворческих сил под эгидой ООН, напоминает РИА ФАН.
В конце прошлого года Канада объявила, что собирается расширить военную помощь Киеву – Оттава внесла Украину в список стран, куда разрешено поставлять летальное оружие.
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