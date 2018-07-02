Порошенко нашел Украине лучшего друга

Самые близкие друзья Незалежной расположились за океаном

Президент Петр Порошенко признался, что самый искренний друг Украины – это Канада.

Поздравляя на страничке в Facebook Страну кленового листа с национальным праздником, Порошенко пожелал Канаде счастья и процветания.

Ранее, в начале июня, президент Незалежной переговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по телефону. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и развертывание в регионе миротворческих сил под эгидой ООН, напоминает РИА ФАН.

В конце прошлого года Канада объявила, что собирается расширить военную помощь Киеву – Оттава внесла Украину в список стран, куда разрешено поставлять летальное оружие.

