В результате нападения погибла женщина

Убийство произошло в городе Берегово Закарпатской области. Очевидцы обнаружили цыганку, которая лежала без сознания на улице. Скорая забрала женщину до приезда полиции. Об этом сообщается на сайте Нацiональная полiцiя.

"На шее 30-летней жительницы Береговая обнаружены ранения", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к убийству лиц.

Эксперты отметили, что не нашли признаков "гендерной, расовой, или иной дискриминации".

В конце июня во Львове неизвестные напали на цыганский лагерь. В результате нападения, один человек погиб, четверо людей пострадали.