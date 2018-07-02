Украинских журналистов мобилизуют для массированной атаки полуострова жуткими байками

Интересный документ попал в руки украинского политика и блогера Алексея Журавко. В нем руководитель Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш просит главу Министерства информационной политики страны Юрия Стеца надавить на подконтрольные СМИ, чтобы из медиапространства исчезли положительные отзывы об отдыхе в Крыму.

"Прошу вас сориентировать вверенные СМИ и блогеров на активное освещение проблемы в необходимом русле…", – говорится в письме, копию которого Журавко разместил в Facebook.

Как оказалось, украинцы массово устремились на крымские курорты. Даже в низкий сезон российский полуостров посетило на 11% больше граждан Незалежной, чем было зимой прошлого года. А с наступлением лета очередь к пунктам пропуска из Украины в Крым выросли огромные. Местные пограничники, конечно, как можно сильнее тормозят процесс, надеясь, что длительное ожидание в автомобилях хоть у кого-то убьет желание посетить Крым.



Но этого мало. По мнению Черныша, статистика будет гораздо лучше, если украинские СМИ начнут писать про пустые грязные пляжи, жуткие условия проживания, инфекции и прочие ужасы, которые, дескать, даже россиян отвадили от Крыма.

Впрочем, ряд украинских СМИ учить, как писать про Россию, не надо. Они уже находили трещины в Крымском мосту, стройку на главном пляже Ялты, пустые полки в магазинах полуострова. теперь надо ожидать новой порции "новостей".