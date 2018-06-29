Аэропорт Симферополя не переживет зиму
Помимо трудностей с пустынными пляжами, грязной водой, инфекциями и конечно пенопластовым Крымским мостом украинцы разглядели еще один изъян на полуострове. Критики из Незалежной поняли, что против фактов не пойдешь: с переправой все в порядке, от туристов отбоя нет, и выбрали новый предмет для обсуждения. В этот раз выбор пал на международный аэропорт Симферополя. Точнее, на его новый терминал, который открылся совсем недавно – 16 апреля.
Диванные эксперты из Twitter разглядели серьезные изъяны.
"Симферополь Не успели отгреметь фанфары по поводу открытия нового аэропорта, как уже опять начали переделывать. Плитка на пешеходных переходах вся "забухтела" вдобавок к протекающей крыше", – поделился наблюдениями один из украинских пользователей.
Симферополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 28 июня 2018 г.
Не успели отгреметь фанфары по поводу открытия нового аэропорта, как уже опять начали переделывать. Плитка на пешеходных переходах вся "забухтела" вдобавок к протекающей крыше. pic.twitter.com/u3GSoRyPNl
С терминалом все так плохо, что даже зиму он не переживет, уверены зоркие наблюдатели.
"Говорят, крыша это чудо-терминала хороший снег не переживет. Если в туалете поднять голову, то самолет сразу хочется ждать на улице", – высказались неравнодушные.
Между тем терминал с якобы протекающей крышей за два месяца со дня открытия успел обслужить рекордное количество пассажиров – один миллион. Накануне об этом рассказал журналистам начальник пресс-службы воздушной гавани Игорь Лаптев на V Крымском транспортном форуме.
После воссоединения полуострова с Россией новый терминал международного аэропорта в Симферополе стал одним из крупнейших проектов наряду с Крымским мостом, отмечает ТАСС.
Недоумение по поводу злобных нападок и надуманных проблем аэропорта под постом критика выразили другие пользователи.
"Что же вас так пучит? А вы хотели, что бы Россия продолжила разваливать Крым, как это делала Украина? Что же за гадкое племя такое?" – прокомментировал один из них (орфография и пунктуация сохранены).
Однако, как показывает практика, украинцы привыкли видеть лишь то, что пожелают: треснутый Крымский мост, пустынные пляжи, а теперь еще и неудачный терминал.
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