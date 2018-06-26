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Крымский мост осложнил жизнь россиян

Фото: most.life
У жителей полуострова прибавилось хлопот

Крымчане, ставшие четыре года назад полноправными гражданами России, шокированы изменениями, произошедшими в их жизни. Например, курортный сезон, традиционно начинавшийся на полуострове лишь в конце июля, в этом году побил все рекорды. Уже в июне на пляжах "негде упасть яблоку", а набережные, автодороги и кафе под завязку забиты отдыхающими. Об этом рассказал на своей странице в Facebook житель Судака Александр Кирьяков.

 "Вот, ребятки, что Крымский мост животворящий делает", – отметил он, добавив, что по окончании Чемпионата мира по футболу, на полуостров хлынут еще толпы отдыхающих.

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А такой наплыв курортников приносит весьма ощутимую пользу крымчанам, ведь "все эти приезжие – живут, кушают, ходят, ездят, смотрят, покупают, пробуют, фотографируют, плавают, загорают, спят, пьют, закусывают даже, а ещё и детей с собой к морю привезли!", радуется Кирьяков, добавляя, что это "немаловажно для местных Тружеников Тяжёлой Курортной Промышленности".

 

 

Не преминул крымчанин с сарказмом напомнить о троллинге со стороны Незалежной, где снова, как и в прошлые годы, рассказывают о "пустых-пустых" пляжах, "про бюджетников, и про голодных, и про всяческое, но - без аргументов и фактов", добавив, что "наверное, время от времени и такое читать нужно – хорошо формирует восприятие и ровняет отношение".

Раз уж первый месяц стал настолько показательным, значит и все лето будет "событийным и насыщенным", – оптимистично заключил мужчина.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая принял участие в торжественном открытии автомобильной части Крымского моста. За рулем КамАЗа российский лидер возглавил колонну из 30 грузовиков, первыми прошедших по мосту, напоминает "Федеральное агентство новостей".

Фоторепортаж
Крымский мост прогнулся
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Вероника ПОДСТРЕХИНА
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