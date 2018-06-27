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Туристы терпят лишения в Крыму

Фото: GLOBAL LOOK press/Server Amzayev
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Курортники страдают без света и воды

Украинцы на время отвлеклись от Крымского моста и переключились на отдых на полуострове. Еще бы – ведь начался курортный сезон, и самое время как следует напугать потенциальных отдыхающих и утешить себя.

"Жара, мусор, грязь, инфекции, бомжи, преступность, облавы, воды нет, со светом – перебои, продукты – дрянь, медицины нет, лекарства – фальшивка", – написал украинский блогер.

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Кроме того, яростные сторонники украинского Крыма тешат себя иллюзиями, публикуя фотографии пустынных пляжей, и заверяя, что сезон 2018 года на полуострове провалился.

Другие украинские пользователи соцсетей не отстают. На их страницах периодически появляются фантастические истории о треснувшем Крымском мосту, "зараженных" курортах полуострова, повсеместных отключениях света и воды. Бедные туристы в Феодосии, например, гуляют немытыми, язвительно отмечают наблюдатели из Незалежной. Да, отключения электричества и воды периодически случаются, как и везде, и об этом граждан предупреждают. Но это житейские моменты, а никак не апокалипсис, который пытаются изобразить с украинской стороны.

Между тем цифры опровергают ехидные сплетни интернет-троллей об отсутствии отдыхающих. Туристический поток на крымские курорты с начала 2018 г. вырос на 25% по сравнению с тем же периодом 2017 г. и достиг 1 млн 642 тыс. человек. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил 27 июня, что треть отдыхающих прибыли по Крымскому мосту, еще треть воспользовалась самолетами.

Кроме того, министр подчеркнул, что свыше 10% отдыхающих прибыли в Крым с Украины, сообщает ТАСС. В настоящее время санатории, гостиницы и пансионаты в среднем загружены более чем на 60%. Ожидается, что в этом году, благодаря открытию моста через Керченский пролив, на полуостров приедут рекордные 6 млн человек. Ранее, в 2015 году, на крымских пляжах отдохнули 4,6 млн. человек, в 2016 – 5,6 миллионов, в 2017 5,39 млн человек. 

Забитые под завязку гостиницы, пляжи и кафе на днях показал и один из крымчан. Фотограф Александр Кирьяков опубликовал кадры, которые наглядно демонстрируют, что в курортных местах полуострова буквально яблоку негде упасть. Из-за наплыва туристов у местных жителей нет и минуты свободного времени. Хлопот прибавилось, зато и доходы растут. Вместе с трафиком по Крымскому мосту.

Валентина МАЙОРОВА
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