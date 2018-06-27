Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У Крымского моста нашли тайну

Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life +3
продолжениеКрымчан отправят на отдых в Сирию
Загадочное явление тормозит движение по автомагистрали

Величественный Крымский мост стал новой достопримечательностью юга России. И, как и любое значимое сооружение, он обрастает своими традициями и легендами. Так, согласно одной из них, каждый путешественник обязан остановиться и сфотографировать открывающиеся с него фантастические пейзажи, ведь, эти снимки несут в себе тайну.

По примете, у владельцев таких фотографий налаживается жизнь и сбываются все мечты и желания, рассказал изданию Inforeactor первый заместитель председателя коллегии АНО "Центр Исследований и Развития Евразийства" Дмитрий Захаров.

По теме

По его словам, он узнал о новой традиции, когда впервые пересекал Керченский пролив по мосту. 

"Люди, которые проезжают по Крымскому мосту, снимают на фото или видео пейзажи, которые с него открываются, при этом загадывая желания. Они говорят, что эти фотографии и видео помогают своим владельцам в осуществлении их мечты и желаний", – сказал чиновник, добавив, что "такой у нас в России новый мост – уникальный и завораживающий одновременно".


Захаров отметил, что сейчас с автомагистрали можно увидеть, как идёт строительство железнодорожной части переправы. "В этот момент за свою страну испытываешь особенную гордость. Потому что она может строить такие уникальные объекты – воистину мирового уровня!", – подчеркнул он.

Между тем, крымчане отмечают в этом году небывалый наплыв туристов на полуостров. Местные жители радуются такому потоку отдыхающих, так как многие из них заняты в сфере обслуживания.


В то же время, в Крыму и на Кубани пытаются решить и проблемы, которые возникают по мере увеличения потока движения по трассе, где как известно, за первые 35 суток с момента открытия прошло более 508 тысяч транспортных средств в обе стороны. В частности, краснодарские депутаты попросили Минздрав РФ выделить дополнительные средства для обеспечения своевременной и качественной медицинской помощи в случае ДТП на мосту.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

К Путину едут американцы на поклон

Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой

Россияне умрут до пенсии

Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей