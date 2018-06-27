У Крымского моста нашли тайну

Загадочное явление тормозит движение по автомагистрали

Величественный Крымский мост стал новой достопримечательностью юга России. И, как и любое значимое сооружение, он обрастает своими традициями и легендами. Так, согласно одной из них, каждый путешественник обязан остановиться и сфотографировать открывающиеся с него фантастические пейзажи, ведь, эти снимки несут в себе тайну.

По примете, у владельцев таких фотографий налаживается жизнь и сбываются все мечты и желания, рассказал изданию Inforeactor первый заместитель председателя коллегии АНО "Центр Исследований и Развития Евразийства" Дмитрий Захаров.

По его словам, он узнал о новой традиции, когда впервые пересекал Керченский пролив по мосту.



"Люди, которые проезжают по Крымскому мосту, снимают на фото или видео пейзажи, которые с него открываются, при этом загадывая желания. Они говорят, что эти фотографии и видео помогают своим владельцам в осуществлении их мечты и желаний", – сказал чиновник, добавив, что "такой у нас в России новый мост – уникальный и завораживающий одновременно".





Захаров отметил, что сейчас с автомагистрали можно увидеть, как идёт строительство железнодорожной части переправы. "В этот момент за свою страну испытываешь особенную гордость. Потому что она может строить такие уникальные объекты – воистину мирового уровня!", – подчеркнул он.



Между тем, крымчане отмечают в этом году небывалый наплыв туристов на полуостров. Местные жители радуются такому потоку отдыхающих, так как многие из них заняты в сфере обслуживания.





В то же время, в Крыму и на Кубани пытаются решить и проблемы, которые возникают по мере увеличения потока движения по трассе, где как известно, за первые 35 суток с момента открытия прошло более 508 тысяч транспортных средств в обе стороны. В частности, краснодарские депутаты попросили Минздрав РФ выделить дополнительные средства для обеспечения своевременной и качественной медицинской помощи в случае ДТП на мосту.