Крымчан отправят на отдых в Сирию

Варианты круизных маршрутов и морского торгового сообщения разрабатывают крымские власти

Жители Крыма могут быть первыми счастливчиками, отправившимися в круиз к берегам Сирийской арабской республики. Как заявил глава городской администрации Феодосии Сергей Фомич, все пять крымских портов, включая феодосийский, рассматривают сирийское направление как очень перспективное.

"Все порты заинтересованы в установлении стабильных транспортных маршрутов", – приводит РИА ФАН слова Фомича. Чиновник отметил, что из-за западных санкций порты полуострова сейчас явно недогружены. Между тем Крым – это самый близкий регион России по отношению к Сирии. Через его морские гавани можно доставлять десятки миллионов тонн груза.

Что касается круизного направления, то раньше маршрут из России в Латакию был весьма востребован, напомнил Фомич. Поскольку крымское побережье в этом отношении удобнее, то в будущем логичнее запускать пассажирские морские лайнеры не из Краснодарского края, а из Крыма. Тем более, что благодаря Крымскому мосту попасть на полуостров стало просто в любое время года.