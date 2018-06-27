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Крымчан отправят на отдых в Сирию

Фото: GLOBAL LOOK press/Eva Dora Schroder
продолжениеТуристы терпят лишения в Крыму
Варианты круизных маршрутов и морского торгового сообщения разрабатывают крымские власти

Жители Крыма могут быть первыми счастливчиками, отправившимися в круиз к берегам Сирийской арабской республики. Как заявил глава городской администрации Феодосии Сергей Фомич, все пять крымских портов, включая феодосийский, рассматривают сирийское направление как очень перспективное.

"Все порты заинтересованы в установлении стабильных транспортных маршрутов", – приводит РИА ФАН слова Фомича. Чиновник отметил, что из-за западных санкций порты полуострова сейчас явно недогружены. Между тем Крым – это самый близкий регион России по отношению к Сирии. Через его морские гавани можно доставлять десятки миллионов тонн груза.

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Что касается круизного направления, то раньше маршрут из России в Латакию был весьма востребован, напомнил  Фомич. Поскольку крымское побережье в этом отношении удобнее, то в будущем логичнее запускать пассажирские морские лайнеры не из Краснодарского края, а из Крыма. Тем более, что благодаря Крымскому мосту попасть на полуостров стало просто в любое время года.

Вера СВЕТЛОВА
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