Сирия отказалась от денег Запада

Республику будут восстанавливать за счет других

Президент Сирии Башар Асад заявил, что не позволит западным странам участвовать в налаживании жизни в арабской республике.

"Придут они с деньгами или нет? Предложат они заем, пожертвование или гранты – что угодно – нам Запад не нужен. Запад далёк от понятия "честность": они не дают, они только берут", – заявил он в эфире НТВ.

По его словам, страна сама решит эту проблему. Деньги на восстановление инфраструктуры власти будут искать у дружественных стран, а также искать внутренние резервы. По приблизительным подсчетам, на послевоенное восстановление страны понадобится около 400 млрд долларов. Сейчас в республике пытаются заработать европейские компании, но они лишь преследуют цель заработать, добавил Асад.



