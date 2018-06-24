В Идлибе снимают новый якобы изобличающий фильм об ужасных последствиях бомбардировки самолетами ВКС

Местные жители рассказали, что боевики запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" собираются снять постановочные ролики, которые будут использованы Западом для новых обвинений в адрес Москвы.

Как сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, сирийцы заметили прибывшую в Идлиб съемочную группу неназванного арабского информационного агентства, которая должна снять кадры разрушенных домов, чтобы потом выдать их как последствия российской бомбардировки.

Очевидцы также видели, как боевики вместе с операторами снимали постановочное видео эвакуации мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар". Самих членов террористической группировки изобразили с положительной стороны – они якобы восстанавливали руины городской инфраструктуры.

Сведения о вероятной провокации жители передали российским военным, передает РИА "Новости".



