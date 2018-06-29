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Лавров предсказал распад ОЗХО

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Министр сомневается в эффективности работы организации

Если Организация по запрещению химического оружия не изменит ситуацию, сложившуюся после принятия решения о расширении ее мандата, то она прекратит свое существование.

Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Channel 4. Глава российского МИД считает опасным то, что теперь Технический секретариат ОЗХО может выносить обвинительные вердикты.

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Министр напомнил, что согласно Конвенции о запрещении химического оружия эксперты ОЗХО должны лично посещать места химических атак, брать пробы своими руками и самостоятельно передавать их в лаборатории, однако во время последних событий в Сирии этого не происходило.

"Эксперты ОЗХО никогда не посещали Хан-Шейхун, никогда сами не брали биомедицинские образцы вещества. Когда мы спросили, как они получили пробы вещества, они ответили, что их в холодильниках доставили британские и французские эксперты", – цитирует Лаврова ТАСС. Министр иронично добавил, что на вопрос о том, почему специалисты организации сами не посетили место предполагаемой химатаки, они ответили, что это небезопасно.

Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что ситуацию можно будет исправить на ноябрьской конференции государств – участников Конвенции, однако если этого не произойдет, "дни ОЗХО будут сочтены", подытожил Лавров.

Валентина МАЙОРОВА
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