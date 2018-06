Лондон переманил ОЗХО на свою сторону

На конференции государств-участников Конвенции о запрещении химоружия прислушались к предложению Соединенного Королевства. Оно настоятельно рекомендовало расширить полномочия ОЗХО, наделив ее правом определять виновных.

В итоге собравшиеся в Гааге проголосовали за проект решения по расширению мандата организации. Его поддержали 82 делегации, против выступили всего 24, сообщил в своем Twitter постпред Великобритании Питер Уилсон.

The @OPCW voted through the UK Decision co-sponsored by 30 States that will now allow it not just to say when chemical weapons are used but by whom



An overwhelming majority to restore the taboo against CW



82 voted for

24 against#CSPSS4 #NoToChemicalWeapons pic.twitter.com/PSIvrzqavq