Лондон переманил ОЗХО на свою сторону

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На конференции государств-участников Конвенции о запрещении химоружия прислушались к предложению Соединенного Королевства. Оно настоятельно рекомендовало расширить полномочия ОЗХО, наделив ее правом определять виновных.
В итоге собравшиеся в Гааге проголосовали за проект решения по расширению мандата организации. Его поддержали 82 делегации, против выступили всего 24, сообщил в своем Twitter постпред Великобритании Питер Уилсон.
The @OPCW voted through the UK Decision co-sponsored by 30 States that will now allow it not just to say when chemical weapons are used but by whom— Peter Wilson (@PeterWilson) 27 июня 2018 г.
An overwhelming majority to restore the taboo against CW
82 voted for
24 against#CSPSS4 #NoToChemicalWeapons pic.twitter.com/PSIvrzqavq
"По предварительным подсчетам резолюция принята", – осведомил "РИА Новости" представитель российской делегации.
Наша страна вместе с Сирией и Ираном во вторник, 26 июня, отклонили
британский проект, инициировав всеобщее обсуждение и дальнейшее голосование.
Кроме того, российская сторона, отталкиваясь от правил ОЗХО, требовала детального
рассмотрения каждой поправки. Сегодня в результате голосования они все были
отклонены.
Конференция в Гааге началась накануне.
В апреле ОЗХО опубликовала итоги расследования по так называемому делу Скрипаля, говоря о яде, которым могли отравить экс-полковника и его дочь. Но тип вещества не назывался. Впрочем, за организацию ответил Лондон: якобы та признала, что Скрипалей отравили произведенным в России "Новичком".
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