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Лондон переманил ОЗХО на свою сторону

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Организация пошла на поводу у Великобритании

На конференции государств-участников Конвенции о запрещении химоружия прислушались к предложению Соединенного Королевства. Оно настоятельно рекомендовало расширить полномочия ОЗХО, наделив ее правом определять виновных.

В итоге собравшиеся в Гааге проголосовали за проект решения по расширению мандата организации. Его поддержали 82 делегации, против выступили всего 24, сообщил в своем Twitter постпред Великобритании Питер Уилсон.

"По предварительным подсчетам резолюция принята", – осведомил "РИА Новости" представитель российской делегации.

Наша страна вместе с Сирией и Ираном во вторник, 26 июня, отклонили британский проект, инициировав всеобщее обсуждение и дальнейшее голосование. Кроме того, российская сторона, отталкиваясь от правил ОЗХО, требовала детального рассмотрения каждой поправки. Сегодня в результате голосования они все были отклонены.
Конференция в Гааге началась накануне.

В апреле ОЗХО опубликовала итоги расследования по так называемому делу Скрипаля, говоря о яде, которым могли отравить экс-полковника и его дочь. Но тип вещества не назывался. Впрочем, за организацию ответил Лондон: якобы та признала, что Скрипалей отравили произведенным в России "Новичком". 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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