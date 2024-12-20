По Киеву нанесли массированный ракетный удар после слов Путина

Российские войска отомстили за смерть генерала Кириллова

Утром, 20 декабря, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили о запуске ракет из МиГ-31К. Вскоре после этого в Киеве были зафиксированы взрывы – как минимум, четыре мощных, мэр Виталий Кличко заявил о задействовании систем ПВО. В городе наблюдается "очень яркое зарево", сообщили очевидцы.

Источники заявляют, что прилеты пришлись по объектам инфраструктуры. Угроза повторного запуска баллистических ракет сохраняется. По информации российских военкоров, Россия решила нанести ответный удар за смерть генерала Игоря Кириллова.

Ранее Владимир Путин указывал, что российская сторона готова ударить "Орешником" не только по Киеву, но и по другим целям на Украине. Он отмечал, что осуществить это можно "прямо сегодня".

Президент пояснял, что, по его данным, в украинской столице организована достаточно серьезная система ПВО, которая может пройти испытание новой российской баллистической ракетой.

"Пускай они включат все, что у них есть, включая систему ПРО и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше по 24 штуки", – говорил лидер.

Ранее, во время Прямой линии, президент указывал, что шансов сбить российскую баллистическую ракету средней дальности у противника практически нет. Единственная возможность – сделать это еще на этапе запуска, до разведения боевых блоков.