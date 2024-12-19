Лидер пообещал исправить ситуацию в ближайшее время

Во время прямой линии Владимир Путин высказался о происходящем в Курской области. Президент указал, что пока не время говорить о точных сроках, когда ВСУ будут выдовлены из региона, однако это обязательно произойдет.

По словам Путина, сейчас продолжаются боестолкновения между российской и украинскими армиями под Курском. При этом лидер не понимает, чем именно руководствовались ВСУ, когда шли на штурм, ведь военного смысла это не имеет. Как и продолжающееся удерживание территорий.

Глава России пообещал, что после завершения операции по выдавливанию будут оценены объемы нанесенного ущерба и все начнут восстанавливать. Также власти будут помогать тем, кто захочет переехать из Курской области.

При этом во время прямой линии Путина неожиданно ошарашили новость из региона, сообщив, что сейчас солдаты, которые сражаются там с ВСУ, не приравнены к участникам СВО. Сейчас они формально считаются участниками КТО и лишены выплат.

"Прошу прощения, но это все будет исправлено", – заявил лидер.

По словам лидера, проблему решат в самое ближайшее время.