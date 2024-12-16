Киев не готов сдавать позиции

Начальник беспилотных систем украинской армии Вадим Сухаревский проболтался о супероружии, которое якобы есть в руках всушников и должно держать в страхе российских бойцов. Незалежный вояка сообщил, что киевский режим обладает лазерным оружием, способным сбивать самолеты.

По его словам, данный вид вооружения выводит украинское государство в число стран, владеющих передовыми технологиями – ведь только у пяти держав на планете есть такой военный козырь в рукаве.

Украинец уточнил, что разработанное оружие, получившее название "Тризуб", позволяет поражать цели на высоте более двух километров. Он похвастался, что его родное государство стало пятой страной в мире, которая может утверждать, что обладает лазерным оружием. Однако детальную информацию о технических характеристиках этого вооружения командующий не раскрыл.

Несмотря на громкое заявление, эксперты и аналитики пока воздерживаются от комментариев, ожидая подтверждения или дополнительных данных о возможностях системы. При этом новость вызвала повышенное внимание в информационном пространстве.

К слову, ранее на Западе раскрыли подробности сокрушительного удара по ВСУ.