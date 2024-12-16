Положение украинской армии становится все хуже

Британский аналитик Александр Меркурис заявил о сокрушительном ударе по украинской армии. Он подчеркнул, что ВСУ понесли серьезные потери в боеготовности после уничтожения четырех систем ЗРК Patriot в Незалежной. Британец отметил, что это событие стало значительным ударом по возможностям Вооруженных сил Украины.

Также британский эксперт обратил внимание, что данный инцидент вновь подтвердил воздушное превосходство российских военных. Меркурис указал, что западные поставки вооружения, включая передовые системы ПВО, ракеты и авиацию, не оказывают существенного влияния на ход конфликта.

Все дело в том, что российские силы эффективно ликвидируют эти ресурсы практически сразу после их появления на поле боя. По мнению аналитика, это демонстрирует, что попытки Запада укрепить украинскую армию раз за разом оказываются тщетными.

Эксперт также обратил внимание на то, что уничтожение ЗРК Patriot стало серьезным символическим и тактическим поражением для Украины. Он отметил, что этот эпизод не только ослабил обороноспособность ВСУ, но и подчеркнул технологическое и стратегическое превосходство российской армии.

"Это был разрушительный удар. <…> Он вновь подчеркнул воздушное главенство русских", – особо отметил аналитик.

Очевидно, что подобные события ставят под сомнение эффективность международной поддержки Украины и заставляют задуматься о целесообразности дальнейшего вооружения страны.

К слову, ранее в Раде пришли в бешенство из-за заявления Госдепа об украинцах.