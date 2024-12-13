Киев не сможет вернуть себе потерянные территории

Украинский конфликт, вероятнее всего, закончится в 2025 году – на это не будут влиять результаты президентских выборов, поскольку всегда ожидалось, что дальше тянуть не выйдет. Тем не менее, Дональд Трамп из-за своего стремления поскорее завершить конфронтацию может сильно приблизить мирное время, уверен обозреватель The New York Times Джулиан Барнс.

Журналист напомнил, что все время своей президентской кампании республиканец заявлял о намерении достичь перемирия между Москвой и Киевом как можно скорее. Однако в текущей ситуации такой исход пойдет на руку только одной стороне.

"Это плохие новости для Украины. Российские войска продвигаются на восток. Они также вернули себе часть российской территории, которую Украина захватила прошлым летом. У Украины все еще есть оружие, но ее войска разбросаны. Разведывательные службы считают, что у нее скоро закончатся солдаты", – указано в статье.

Если американская поддержка исчезнет, Европа не сможет на достойном уровне собирать боеприпасы и финансирование для ВСУ. Без большого количества солдат Украина не вернет потерянные территории. Гарантии членства в НАТО также Киев, скорее всего, не получит.

В случае сделки между сторонами существует большая вероятность, что Россия снова организует военных поход на Украину и даже сможет захватить столицу, считает обозреватель. Вопрос, как избежать этого, наверняка станет самым основным и сложным на переговорах.

Ранее Медведев назвал условие начала переговоров между Россией и Украиной.