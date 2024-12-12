В Москве указали на полную готовность к диалогу

Россия готова приступить к переговорному процессу с Украиной, но при одном условии. Его озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами после переговоров с главой Китая Си Цзиньпином.

По словам политика, Киев должен осознать реалии текущего дня на поле боя и в геополитической обстановке, а также учитывать все предложения, озвученные ранее Владимиром Путиным.

"Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной", – сделал Медведев важное заявление.

Он указал, что украинский режим до сих пор существует только потому, что его поддерживают американцы. Если в США решат наконец прийти к урегулированию конфликта, это будет возможно. Договорится получится, если российской стороне предложат решение волнующих тем, как например членство в НАТО для Украины.

При этом в Киеве утверждают, что пока не готовы приступить к переговорному процессу, поскольку страна не имеет необходимых для этого условий. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, прежде всего Украина должна стать более сильной, чтобы вести диалог с Россией на равных.

Сейчас президент Владимир Зеленский пытается добиться гарантий для Украины по членству в НАТО. Ранее он провел беседу по этому вопросу с Дональдом Трампом, но, разочаровавшись в ее итогах, снова отправился к Джо Байдену, чтобы убедить его принять решение до своего ухода с поста.